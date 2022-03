Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation qui change tout pour William Saliba !

Publié le 3 mars 2022 à 12h00 par Th.B.

Bien qu’il soit plus probable à ce jour que William Saliba évolue à Arsenal qu’à l’OM la saison prochaine, l’international espoir français pourrait néanmoins ne pas figurer dans l’effectif des Gunners dans les prochains mois. Explications.

« Je kiffe vraiment mon moment. La vie et les supporters… Il faut vraiment le vivre. Je profite à chaque entraînement, chaque match, chaque instant. Franchement c’est une superbe aventure et j’espère qu’elle sera encore plus belle à la fin » . Pour les médias de l’OM, William Saliba a fait passer le message ci-dessus ces derniers temps. Prêté à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison par Arsenal, Saliba pourrait cependant ne pas s’éterniser au sein du club phocéen puisque aucune option d’achat n’a été incluse dans l’accord passé entre les dirigeants de l’OM et leurs homologues d’Arsenal. De plus, et bien que le club prévoit de faire appel à la décision, l’interdiction de recrutement mise en place par la FIFA mettrait en danger les plans de l’OM en ce qui concerne ses chances de rallonger sa collaboration avec le défenseur français. Cependant, la présence de William Saliba à Arsenal la saison prochaine n’est pas encore une certitude.

L’OM en difficulté pour Saliba, Arsenal pas certain de le conserver ?