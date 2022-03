Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo vide son sac sur le cas Mauricio Pochettino !

Publié le 3 mars 2022 à 11h30 par Th.B.

Depuis quelque temps, Mauricio Pochettino est sujet aux plus folles rumeurs sur son avenir au PSG où il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023 ou sur sa prochaine destination. Invité à s’exprimer sur le cas Pochettino, Leonardo a tenu à faire un point sur la suite des opérations sans omettre d’évoquer sa relation avec l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Et si Mauricio Pochettino connaissait le même sort que Thomas Tuchel avant lui ? En décembre 2020, à six mois de l’expiration de son contrat au PSG, l’entraîneur allemand était remercié par le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi. Et bien que Pochettino ait vu l’option pour une année supplémentaire présente dans son contrat être levée l’été dernier, le liant ainsi au PSG jusqu’en juin 2023, une éviction pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Le10sport.com vous a révélé le 9 novembre dernier que le cas Mauricio Pochettino était discuté au sein de la direction du PSG avec un nom précis pour son remplacement : Zinedine Zidane. Le 17 décembre 2021, le10sport.com vous dévoilait que l’éventuelle venue de Zidane prenait de plus en plus forme puisque le coach français pourrait se laisser tenter par le projet parisien après un forcing de longue haleine de son conseiller Alain Migliaccio. Mais faut-il vraiment s’attendre à un départ de Pochettino ? Pas à en croire Leonardo.

Sa relation avec Pochettino, l’avenir de l’entraîneur… Leonardo dit tout !