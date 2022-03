Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola fait trembler le PSG pour la succession de Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 15h10 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone notamment, Erling Braut Haaland pourrait échapper au PSG afin de potentiellement filer à Manchester City. Pep Guardiola se serait déjà entretenu avec le Norvégien.

D’ici la fin de la saison, il se pourrait que le club dans lequel Erling Braut Haaland évoluera lors du prochain exercice soit connu. Que ce soit au Borussia Dortmund où son contrat court jusqu’en juin 2024 ou ailleurs, un accord en amont du mercato estival pourrait être trouvé entre le clan Haaland et sa potentielle future équipe. Afin d’oublier Kylian Mbappé, si ce dernier décidait finalement de ne pas prolonger son contrat au PSG, le directeur sportif Leonardo et l’ensemble de la direction du Paris Saint-Germain regarderaient d’un oeil attentif l’évolution de la situation d’Erling Braut Haaland comme le10sport.com. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à ce que le PSG ait le champ libre dans cette opération.

Après Xavi, Guardiola discuterait lui aussi avec Haaland !