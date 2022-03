Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé semblait inenvisageable il y a encore quelques semaines, le PSG tente le tout pour le tout avec l’attaquant français. Et Leonardo a même laissé entendre que la tendance était en train de s’inverser dans cet interminable feuilleton…

En octobre dernier, dans les colonnes de L’EQUIPE, Kylian Mbappé avait clairement laissé entendre qu’il était inenvisageable d’imaginer une prolongation de son contrat avec le PSG, et semblait alors promis à un départ libre vers le Real Madrid : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », indiquait alors Mbappé. Mais au fil des semaines et malgré ce discours très froid, le Qatar n’a jamais abandonné l’idée de pouvoir prolonger l’international français, et il semblerait que les efforts du PSG soient en train de payer.

Leonardo s’est prononcé sur les contours du contrat

Dans un large entretien accordé ce jeudi à L'EQUIPE , Leonardo s’est confié sans détour sur l’évolution du dossier Kylian Mbappé en coulisses, et le directeur sportif a dans un premier temps nié l’information du Parisien sur la dernière offre contractuelle en date du PSG pour son numéro 7, qui serait de l’ordre de 50M€ par an avec une prime de fidélité de 100M€ : « Ce n'est pas vrai. On n'a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. Si on a parlé d’argent ? Pratiquement jamais. Parce que ce n’est pas de ça qu’il est question. Kylian a une valeur tellement importante que je pense qu’il est tranquille par rapport à ça. C’est secondaire. Je pense que pour mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin », a d’abord confié Leonardo, avant d’évaluer les chances de réussite du PSG dans ces négociations avec Kylian Mbappé et son entourage.

« Mbappé veut de plus en plus rester »