Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Leonardo sur le départ de Tuchel !

Publié le 3 mars 2022 à 12h15 par B.C.

Poussé vers la sortie par le PSG en décembre 2020, Thomas Tuchel a rapidement su rebondir à Chelsea, où il a remporté la Ligue des champions. Pour autant, Leonardo n’affiche aucun regret concernant le départ de l’Allemand.

À la surprise générale, le PSG a décidé en décembre 2020 de se séparer de Thomas Tuchel, à quelques mois de la fin de son contrat. Tandis que Mauricio Pochettino a pris sa succession sur le banc du PSG, Thomas Tuchel s’est de son côté engagé avec Chelsea moins d’un mois après son départ de Paris. Un choix gagnant pour l’Allemand, qui est parvenu à remporter dans la foulée la Ligue des champions, l’objectif suprême des Qataris. Malgré cela, Leonardo ne semble pas regretter le départ de Thomas Tuchel.

« La question était de savoir si on allait au bout du contrat sans certitude ou si on arrêtait avant »