Mercato - PSG : Al-Khelaïfi agacé par le feuilleton Mbappé ?

Publié le 3 mars 2022 à 18h15 par A.C.

Le temps passe et Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui semble irriter au plus haut point ses dirigeants.

Le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Alors que nous vous avons révélé sur le10sport.com l’existence d’un accord de principe entre l’attaquant de 23 ans et le Real Madrid, le PSG semble être repassé à l’attaque tout récemment, avec une offre colossale. Le Parisien parle en effet d’un contrat de deux ans comprenant une prime à la signature de 100M€ ainsi que 50M€ net par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club devant Lionel Messi et Neymar. Pour le moment, cette énième tentative ne semble faire plier Mbappé, qui a toujours le regard tourné vers l’Espagne et le Real Madrid.

Al-Khelaïfi ne comprend pas Mbappé