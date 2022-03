Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 3 mars 2022 à 17h10 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino soit une option prise en considération par Manchester United, les dirigeants des Red Devils songeraient également à Erik Ten Hag qui suivraient même des cours d’anglais avec comme objectif de griller la priorité à l’entraîneur du PSG pour devenir le coach de United.

À l’automne dernier, après plusieurs résultats mitigés, le comité de direction de Manchester United a pris la décision de se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer avant de nommer Ralf Rangnick, pour assurer la période d’entraîneur intérimaire jusqu’à l’issue de la saison. Néanmoins, l’option Mauricio Pochettino aurait été étudiée lorsque le coach du PSG aurait été prêt à quitter le club de la capitale dès le mois de novembre pour immédiatement reprendre les rênes de l’effectif des Red Devils . Le PSG semble avoir fermé la porte au nez de Manchester United qui prendrait en considération la piste Pochettino pour l’été prochain. À moins qu’une autre option ne soit privilégiée à Mauricio Pochettino.

Ten Hag aurait Manchester United dans son viseur !