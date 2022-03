Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de Pochettino ? La réponse de Leonardo !

Publié le 3 mars 2022 à 9h45 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino fait constamment parler de lui dans la presse que ce soit pour son travail au PSG ou pour son avenir du côté de Manchester United, Leonardo a tenu à faire savoir qu’il n’a jamais été question d’un départ de l’entraîneur argentin.

La situation de Mauricio Pochettino au PSG ne cesse d’être décortiquée dans la presse. Bien qu’il soit sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’à l’été 2023 et que son bail ait été rallongé d’une saison au terme de l’exercice précédent, le technicien argentin ne semble pas faire l’unanimité chez les observateurs, dans la presse et surtout au sein même de la direction du PSG. Le10sport.com vous révélait en novembre dernier que le cas Pochettino était sujet à des discussions chez les dirigeants du PSG et que l’option Zinedine Zidane continuait de faire son petit bout de chemin dans l’esprit de certains décideurs du club de la capitale.

«Honnêtement, on n’a jamais pensé à changer d’entraîneur»