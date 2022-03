Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous avec Haaland ? La réponse du Barça !

Publié le 3 mars 2022 à 19h45 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, Xavi et Jordi Cruyff auraient rencontré Erling Braut Haaland il y a quelques jours. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir au FC Barcelone.

Cet été, Erling Braut Haaland sera au coeur d’une bataille entre les plus grands clubs européens à l’instar du FC Barcelone, du PSG, du Real Madrid ou encore de Manchester City. Et en attendant l’ouverture du mercato, ces prétendants avancent déjà leurs pions. Ainsi, les Blaugrana auraient lancé les grandes manoeuvres pour tenter de convaincre le buteur du Borussia Dortmund. Selon les informations de L’Esportiu , Xavi et Jordi Cruyff se seraient rendus en Allemagne ces derniers jours afin d’échanger avec Erling Braut Haaland.

Le mystère persiste…