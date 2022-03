Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'arrivée d'un ancien de l'OM se confirme pour cet été !

Publié le 3 mars 2022 à 19h00 par B.C.

Tout comme Andreas Christensen, César Azpilicueta arrive à la fin de son contrat avec Chelsea et apparaît comme l’une des priorités du FC Barcelone. En interne, le club culé se veut d’ailleurs confiant.

Les plans du FC Barcelone sont clairs pour cet été. Après s’être largement renforcé en attaque lors du dernier mercato hivernal avec Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Joan Laporta espère désormais mettre la main sur Erling Haaland, tout en injectant du sang neuf en défense via des joueurs libres, afin de pouvoir mettre le paquet sur le Norvégien du Borussia Dortmund. Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea) sont ainsi visés, et selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le FC Barcelone serait proche de boucler ces deux dossiers. Mais le club culé voudrait également s’attacher les services de César Azpilicueta, et les discussions seraient sur la bonne voie.

Le Barça confiant pour Azpilicueta