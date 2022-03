Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare un très mauvais coup au Real Madrid !

Publié le 3 mars 2022 à 15h00 par B.C.

À seulement 18 ans, Pablo Torre suscite déjà les convoitises du Real Madrid et du FC Barcelone. Un club tiendrait d’ailleurs la corde pour accueillir le milieu offensif du Racing Santander.

À l’approche du mercato estival, les clubs multiplient les pistes et s’apprêtent à se livrer de grosses batailles. C’est notamment le cas du FC Barcelone et du Real Madrid, tous deux déterminés à s’attacher les services d’Erling Haaland. Cependant, un autre joueur plus méconnu devrait faire l’objet d’une lutte entre les mastodontes espagnols. Il y a quelques jours, Marca annonçait en effet que le Barça et le Real Madrid s’intéressaient à Pablo Torre, grand espoir du Racing Santander et international espagnol U19. Et dans ce dossier, c’est Joan Laporta qui tiendrait la corde.

Le Barça devance le Real pour Pablo Torre