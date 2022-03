Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luca Zidane se prononce sur une arrivée à l’OM !

Publié le 3 mars 2022 à 13h00 par T.M.

Actuel gardien du Rayo Vallecano, Luca Zidane a été interrogé sur une possible arrivée du côté de l’OM à l’avenir.

Et si les Zidane débarquaient en Ligue 1 la saison prochaine ? Forcément, actuellement, tous les regards sont tournés vers Zinedine Zidane. Sans club, l’ancien entraîneur du Real Madrid est annoncé comme la priorité du Qatar pour occuper le banc de touche du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino. Mais un Zidane pourrait en cacher un autre dans le championnat de France. A 23 ans, Luca Zidane évolue aujourd’hui dans les buts du Rayo Vallecano. Et à l’occasion d’un entretien accordé à la Cadena Ser , il a été interrogé sur une arrivée à l’OM, lui qui est né à Marseille.

« Ce serait bien de jouer pour des clubs comme ça »