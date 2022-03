Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation dans le feuilleton Haaland !

Publié le 3 mars 2022 à 22h15 par La rédaction

Alors qu’Erling Haaland est la priorité du FC Barcelone en vue du mercato estival, Joan Laporta aurait proposé un contrat à Mino Raiola pour l’attaquant de 21 ans.

S’ils se sont bien renforcés offensivement en enregistrant les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang lors du mercato hivernal, les dirigeants du FC Barcelone ne comptent pas s’arrêter là. Désireux d’attirer une nouvelle star capable de remplacer Lionel Messi, les catalans ont fait d’Erling Haaland leur priorité estivale. Alors que Xavi serait récemment allé à la rencontre du joueur de 21 ans, Joan Laporta serait, quant à lui, allé proposer un contrat à l’agent du Norvégien, Mino Raiola.

L’offre de Laporta pour Erling Haaland révélée