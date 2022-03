Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fonce sur un international espagnol !

Publié le 3 mars 2022 à 20h00 par La rédaction

Désireux d’apporter de la densité à leur effectif, les dirigeants du FC Barcelone ciblent le latéral gauche de Valence, José Gayà.

Après avoir enregistré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré et Dani Alves lors du mercato hivernal, le FC Barcelone devrait continuer son chantier dès cet été. Alors que Joan Laporta et Mateu Alemany veulent que Xavi ait toutes les cartes en main pour remettre le Barça à sa place, une longue liste de joueur est ciblée afin d’avoir de la qualité à tous les postes. Si Jordi Alba est indiscutable au poste de latéral gauche cette saison, les dirigeants Blaugrana veulent enrôler un joueur qui pourra apporter de la concurrence, un profil qui manque aux catalans. Apparu à 4 reprises cette saison, Alejandro Balde n’est pas encore jugé assez performant pour ce poste, et Ronald Araujo ou encore Sergiño Dest ont dû s’y essayer lorsqu’Alba était indisponible. Désireux d’avoir une véritable seconde option, Xavi aurait décidé de cibler un autre international espagnol.

Barcelone veut José Gaya

Selon le journaliste Adrià Albets, José Gayà serait la priorité des dirigeants ainsi que de Xavi. A 26 ans, le capitaine de Valence, où il a disputé 349 matchs, pourrait prochainement changer de club pour la première fois en décidant de rejoindre le FC Barcelone à un an de la fin de son contrat.