Mercato - PSG : Le Barça lance son offensive pour Haaland !

Publié le 3 mars 2022 à 14h45 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta se serait déjà entretenu avec Mino Raiola en ce qui concerne le transfert d’Erling Braut Haaland. Et alors que le PSG est sur les rangs pour le Norvégien, la relation entre les deux hommes pourrait s’avérer cruciale dans la destination finale de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Erling Braut Haaland dispose d’une belle cote sur le marché et pourrait même quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison, soit au moment où sa clause libératoire comprise entre 75 et 80M€ sera effective. Comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, le PSG fait du Norvégien une option prioritaire pour la succession de Kylian Mbappé si le champion du monde tricolore venait à quitter le Paris Saint-Germain à la prochaine intersaison. Cependant, la concurrence fait rage dans le dossier Haaland alors que le Real Madrid et Manchester City sembleraient être les deux destinations privilégiées par Erling Braut Haaland. Cependant, le FC Barcelone prévoirait de considérablement contrecarrer les plans du PSG, du Real Madrid et de City avec le buteur du Borussia Dortmund.

« Laporta et Raiola ont eu une réunion »