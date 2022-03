Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Confirmation pour ce dossier de Leonardo à 100M€ !

Publié le 3 mars 2022 à 20h45 par T.M.

Cela fait maintenant de très longs mois que le nom de Sergej Milinkovic-Savic revient du côté du PSG. Et l’intérêt de Leonardo pour le joueur de la Lazio serait toujours d’actualité.

Leonardo prépare du lourd pour le prochain mercato estival. Et du côté du PSG, l’un des gros chantiers se trouve au milieu de terrain. Un peu seul dans l’entrejeu, Marco Verratti doit être mieux entouré et cela pourrait se résoudre durant l’intersaison. Le PSG aurait d’ailleurs de grandes idées pour cela et l’arrivée de Paul Pogba, en fin de contrat à Manchester United, pourrait ainsi être actée dans les prochains mois. Mais cela ne serait pas le seul dossier étudié par Leonardo.

Le PSG ne lâche pas Milinkovic-Savic