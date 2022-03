Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà où se jouera le deal Mbappé…

Publié le 4 mars 2022 à 0h15 par La rédaction

Dans son édition de mercredi, AS a confirmé que les positions au sein du clan Mbappé peuvent être divergentes, mais qu’au final, c'est le joueur du PSG qui décidera. Analyse.

Le quotidien sportif espagnol AS confirme ce que le10sport.com avait analysé il y a plusieurs mois, à savoir qu’au sein du clan Mbappe, on ne privilégiait pas forcément les mêmes orientations. Là où les parents du joueur pourraient ainsi ouvrir la porte à une prolongation au PSG, où l’attaquant aurait la perspective d’un contrat astronomique, Kylian Mbappe pencherait lui pour une signature au Real Madrid, le club de ses rêves. AS affirme cependant qu’au final, c’est le joueur qui aura le dernier mot. Que faut-il en penser ?

Mbappe décidera en dernier ressort, mais…

Il est tout à fait exact d’affirmer qu’en dernier ressort, Kylian Mbappe décidera et qu’en conséquence, la position de la famille, plus favorable à une prolongation au PSG, n’apparaît pas décisive. Sauf si en parallèle, le joueur lui-même commence à regarder le projet sportif parisien d’un œil nouveau, a fortiori en cas d’élimination du Real Madrid sans discussion en Ligue des champions.