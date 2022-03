Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a essuyé un gros échec pour une pépite !

Publié le 3 mars 2022 à 23h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo en aurait dernièrement pincé pour Rayane Bounida, milieu offensif d’Anderlecht qui a finalement privilégié l’Ajax Amsterdam.

À l’affût des belles opportunités chez les jeunes pépites disposant du talent afin de devenir les grands noms de demain, Leonardo scruterait avec vigueur ce marché comme ce fut le cas à l’été 2019 avec le recrutement de Xavi Simons. Formé au FC Barcelone, le jeune milieu de terrain offensif néerlandais (18 ans) aurait pu voir un autre talent issu d’un autre centre de formation le rejoindre au PSG à la prochaine intersaison, si jamais Simons venait à prolonger son contrat.

Avant de choisir l’Ajax, Bounida aurait été approché par le PSG