Mercato - PSG : Mbappé soutenu... par Pochettino ?

Publié le 3 mars 2022 à 21h45 par A.C.

Le feuilleton Mbappé implique un grand nombre de personnes au sein du Paris Saint-Germain et notamment l’entraineur, Mauricio Pochettino.

On ne parle plus que de ça. A un peu plus de trois mois de la fin du contrat de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’affaire pour le convaincre de prolonger et donc le retenir au moins une ou deux saisons de plus. Le Parisien a ainsi expliqué qu’une offre astronomique pourrait être formulée par le PSG, avec notamment un salaire de 50M€ et une prime à la signature de 100M€. Des montants qui ont pourtant été démenti ce jeudi, par Leonardo en personne. « Ce n'est pas vrai » a expliqué le directeur sportif du PSG, dans un entretien accordé à L’Équipe . « On n'a pas transmis d'offre précise. Si on a parlé d’argent ? Pratiquement jamais. Parce que ce n’est pas de ça qu’il est question. Kylian a une valeur tellement importante que je pense qu’il est tranquille par rapport à ça. C’est secondaire ». Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport a plutôt parlé d’une prime à la signature de 20M€ net d’impôts.

Pochettino impressionné par Mbappé