Mercato - PSG : Le Real Madrid se mêle à la prolongation de Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 17h30 par A.C.

Le Real Madrid semble prêt à tout pour éviter un échec avec Kylian Mbappé, avec le Paris Saint-Germain qui travaille pour le convaincre de finalement prolonger son contrat.

Les huitièmes de finale de Ligues des Champions semblaient pouvoir être un épisode important du feuilleton Mbappé... et cela a été le cas. Depuis la victoire du Paris Saint-Germain lors du match aller au Parc des Princes (1-0), semble en effet avoir fait bouger les choses autour de Kylian Mbappé. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé que son entourage est actuellement divisé, avec la mère de l’attaquant qui penche clairement pour une prolongation au PSG. Les propos assez étranges de Mbappé après son 156 but sous les couleurs parisiennes face à Saint-Étienne (3-1) ont participé à ce changement de tendance... et cela commence même à affoler l’Espagne ! La presse ibérique est en effet beaucoup moins catégorique au sujet d’une arrivée de Mbappé au Real Madrid, même si le président Florentino Pérez aurait assuré à plusieurs proches qu’il n’y aurait aucune inquiétude à avoir concernant ce dossier brûlant.

La presse italienne détruit l’offre colossale pour Mbappé

En attendant, le Paris Saint-Germain prépare une riposte colossale, avec Le Parisien qui a récemment évoqué un contrat de deux ans avec un salaire de 50M€ net par an et une prime à la signature de 100M€. Des chiffres pourtant contestés ce jeudi par La Gazzetta dello Sport ! Dans son édition du jour, le quotidien italien explique en effet que des sources proches du dossier parlent plutôt d’une prime à la signature de 20M€ net d’impôts pour Kylian Mbappé. Ce n’est pas tout, puisque si le prodige français devrait bel et bien devenir le joueur le mieux payé du PSG en cas de prolongation, on serait loin des 50M€ net par évoqués par Le Parisien . A noter que La Gazzetta ne parle d’aucun montant précis pour le futur salaire de Mbappé, étant donné qu’il ne s’agirait pour le moment que d’échanges oraux, sans aucune preuve écrite.

