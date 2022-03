Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du Real Madrid se confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 15h45 par Th.B.

En plus de perdre Kylian Mbappé semblant être sur le départ pour le Real Madrid, le PSG pourrait voir le club merengue lui chiper son successeur en la personne d’Erling Braut Haaland d’après la presse catalane. Explications.

Et si la prochaine destination d’Erling Braut Haaland était… le PSG ? Si jamais Kylian Mbappé faisait le choix de ne pas apposer sa signature sur une prolongation de contrat et profitait donc de son futur statut d’agent libre pour signer au Real Madrid ou ailleurs, les dirigeants du PSG feraient alors leur possible afin d’attirer Haaland au Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous l’affirmait le 25 août. Mais pour parvenir à ses fins, le directeur sportif Leonardo devrait se mesurer au FC Barcelone et à Manchester City notamment. En effet, d’après L’Esportiu , les deux cadors européens auraient déjà vu leurs entraîneurs respectifs, à savoir Xavi Hernandez et Pep Guardiola, entamer les discussions avec le buteur du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid voudrait Mbappé ET Haaland, mais…