Mercato - PSG : Le vestiaire est déjà au courant pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 20h10 par A.C.

La fin de contrat de Kylian Mbappé approche et si les dirigeants du Paris Saint-Germain continuent de croire en une prolongation, les coéquipiers de l’attaquant connaitraient déjà l’issue de ce dossier délicat.

Ces derniers mois, l‘avenir de Kylian Mbappé a été commenté en long et en large et semble être devenu le sujet principal des discussions autour du Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’un départ libre du prodige français serait un véritable échec pour le projet de QSI, qui a réussi à faire changer d’avis Neymar par le passé et qui a plus récemment convaincu Lionel Messi de rejoindre le PSG. Le Français semble toutefois inflexible pour le moment, puisque si Le Parisien a parlé d’une énorme offre de la dernière chance, nous avons pu vous révéler sur le10sport.com l’existence d’un accord de principe entre Mbappé et le Real Madrid.

Mbappé a déjà tout dit à ses coéquipiers

Ce jeudi, MARCA confirme nos informations, assurant qu’au sein du Real Madrid on serait confiants et on ne douterait aucunement de la parole donnée par Kylian Mbappé. D’après les informations du quotidien, la star du PSG aurait d’ailleurs déjà informé plusieurs cadres du vestiaire de son futur départ vers le club madrilène. Ce n’est pas tout, puisque des membres du staff seraient également au courant de cela, ce qui ne semble pourtant pas avoir encore découragé Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes forts du PSG seraient en effet prêts à négocier jusqu’au dernier jour, afin de faire changer d’avis à Mbappé.

