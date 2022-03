Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan surprenant de Leonardo pour garder Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 17h15 par A.C.

Avec la fin de contrat de Kylian Mbappé qui approche à grands pas, au Paris Saint-Germain on travaille d’arrache-pied pour trouver une solution à son avenir.

On rentre dans le sprint final du feuilleton qui tient en haleine tout le monde au Paris Saint-Germain. Dans trois mois et demi, Kylian Mbappé pourra quitter libre le club de la capitale et sur le10sport.com, nous vous avons révélé l’existence d’un accord de principe avec le Real Madrid. Le Parisien a toutefois récemment annoncé que le PSG préparerait une offre titanesque pour tenter de convaincre Mbappé de prolonger ! Elle comporterait notamment une prime à la signature de 100M€, ainsi qu’un salaire de 50M€ net par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du PSG devant Lionel Messi et Neymar.

Le PSG ne voudrait pas payer 35M€ à Monaco