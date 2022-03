Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo répond à Kylian Mbappé sur une de ses conditions !

Publié le 3 mars 2022 à 15h15 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé ne cesse de clamer son envie d’être au cœur du projet sportif du PSG pour envisager une prolongation de contrat, Leonardo se prononce à ce sujet.

Kylian Mbappé finira-t-il par prolonger son contrat avec le PSG qui court jusqu’en juin prochain, ou bien optera-t-il plutôt pour un départ libre au Real Madrid ? Le feuilleton ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, et l’attaquant français refuse pour le moment d’y apporter une réponse claire. Depuis plusieurs mois, Mbappé mettrait la pression en interne, réclamant d’être placé au centre du projet du PSG pour l’avenir, et Leonardo a évoqué le sujet ce jeudi dans les colonnes de L’Equipe .

« À nous de le comprendre et de savoir de quoi il a besoin… »