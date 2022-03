Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La double stratégie du Real Madrid avec Kylian Mbappé…

Publié le 3 mars 2022 à 19h10 par La rédaction

Selon les médias espagnols, le Real Madrid garde confiance sur l'issue de deal Kylian Mbappé et s’arrange pour le faire savoir. Analyse.

Au cours de l’émission El Chiringuito diffusée mardi soir, le présentateur Josep Pedrerol a affirmé qu’il n’y avait pas de « cas Mbappé » au Real Madrid. Selon Pedrerol, au sein de la Casa Blanca, on reste persuadé que l’international français du PSG s’engagera en faveur du Real à l’issue de la saison et on n'hésite pas à le faire savoir. « Au Real Madrid, personne ne s'inquiète des prétendues offres faites à Mbappé », a expliqué le journaliste.

Deux objectifs ?

A l’analyse, il semble que le club merengue ait décidé de mener une campagne de communication visant à affirmer que Kylian Mbappe doit bien arriver l’été prochain, et ce afin de contrer les dernières informations sorties en France selon lesquelles l’attaquant du PSG était en train de changer d’avis. Cette campagne vise tant à contrer le soufflé médiatique autour d’une prolongation à Paris, et ce afin qu’il n’influence pas l’issue du dossier, qu’à rappeler indirectement à Kylian Mbappe l’accord verbal passé avec Madrid…