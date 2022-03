Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un accueil bouillant pour Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 11h15 par A.C.

Dans quelques jours, Kylian Mbappé foulera avec le Paris Saint-Germain la pelouse du Santiago Bernabeu, qui pourrait bien devenir son stade la saison prochaine.

Alors que Kylian Mbappé semblait se diriger inexorablement vers un départ en fin de contrat, certains pensent que les derniers mois l’auraient poussé à revoir sa position, ce qui n’a pas échappé au Paris Saint-Germain. Au sein du club de la capitale on souhaite le convaincre de prolonger jusqu’au dernier jour de son contrat et Le Parisien a récemment évoqué une offre titanesque, avec notamment un salaire de 50M€ net et une prime à la signature de 100M€ net. Suffisant pour tout changer ? Si au sein du clan Mbappé on est divisé au sujet de son avenir au PSG comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il existe actuellement un accord de principe avec le Real Madrid.

Un Bernabeu en feu... pour Mbappé