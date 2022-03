Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé et Haaland, les nouveaux Galactiques du Real Madrid !

Publié le 2 mars 2022 à 17h30 par A.C.

Après s’être montré plutôt discret sur les derniers marchés des transferts, le Real Madrid semble prêt à tout lâcher à l’été 2022, avec notamment deux recrues de tout premier choix.

C'est une période pas très concluante au niveau des trophées, mais qui a marqué l’histoire du football. Au début des années 2000, Florentino Pérez a mis sur pied une équipe incroyable au Real Madrid, avec des Champion du monde, des Ballon d’Or et certains des meilleurs joueurs de leur génération. Il y avait notamment Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos ou encore Raul et David Beckham, surnommés les Galactiques par la presse européenne. Une époque révolue, que Florentino Pérez voudrait toutefois faire revivre aux supporters madrilènes ! Il semble e effet préparer un mercato estival 2022 stellaire, avec notamment l’arrivée en grande pompe de Kylian Mbappé. Selon nos informations, la star du Paris Saint-Germain a effectivement déjà un accord de principe avec le Real Madrid.

Pérez n’a jamais voulu choisir entre Mbappé et Haaland

Il ne sera bien sûr pas seul ! Si certains le voient plutôt partir au FC Barcelone, pour relancer la dualité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui a rythmé les quinze dernières années, Erling Haaland semble être un objectif clair du Real Madrid. Dans son édition du jour, MARCA assure qu’il n’a jamais été question de choisir entre le prodige Norvégien et Kylian Mbappé pour le président Florentino Pérez : il les veut tous les deux à Madrid la saison prochaine et fera son possible pour y arriver. Le projet n’est pas si fou, puisque Mbappé ne couterait rien en indemnité de transfert et Haaland possèderait une clause lui permettant de quitter le Borussia Dortmund pour près de 75M€.

Mbappé plus que motivé pour un duo avec Haaland