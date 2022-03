Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé fait basculer le feuilleton Haaland... du côté du Real Madrid !

Publié le 2 mars 2022 à 16h15 par A.C. mis à jour le 2 mars 2022 à 16h16

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est la grande priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival, mais il pourrait bien être accompagné par un autre prodige du football mondial.

Un club comme le Paris Saint-Germain n’a aucune limite et l’exemple pourrait bientôt être donné. Le Parisien a en effet révélé que les propriétaires qataris prépareraient une offre monumentale, pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger pour au moins deux années supplémentaires. Cette offre du PSG comprendrait notamment un salaire de 50M€ net par an, ainsi qu’une prime à la signature de 100M€ net d’impôts, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du moment. Mais le Real Madrid semble également avoir ses arguments...

Mbappé séduit par un duo avec Haaland au Real Madrid