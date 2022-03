Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti, Real Madrid… Un incroyable scénario pour Pochettino ?

Publié le 2 mars 2022 à 14h30 par T.M.

Au PSG, les jours de Mauricio Pochettino pourraient bien être comptés. Sur le départ, l’Argentin ne devrait toutefois pas avoir trop de mal à trouver un nouveau club. Et finalement, un énorme rebondissement pourrait être à prévoir pour l’avenir de Pochettino.

Comme le10sport.com avait pu vous le révéler en novembre dernier, le départ de Mauricio Pochettino n’est plus un sujet tabou au PSG. Malgré un contrat jusqu’en 2023, l’Argentin ne devrait pas s’éterniser dans la capitale alors que sa succession est déjà à l’étude avec le rêve nommé Zinedine Zidane. Arrivé en janvier 2021, Pochettino s’apprêterait donc à faire ses valises et de jour en jour, cela ne semble plus faire aucun doute. L’avenir du natif de Murphy se retrouve alors au centre de nombreuses et il ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir dans un autre club. Depuis cet automne, il est en effet annoncé que Mauricio Pochettino est la priorité de Manchester United pour remplacer Ralf Rangnick, dont l’intérim prend fin à l’issue de la saison. Passé par Southampton et Tottenham, le technicien de 50 ans a gardé une belle cote en Premier League et un retour en Angleterre pourrait donc être envisagé. A moins que les choses ne se passent finalement différemment. Et ce mercredi, ESPN dévoile un tout nouveau scénario qui pourrait bien plaire à l’actuel entraîneur du PSG…

La place se libère au Real Madrid ?