Mercato - OM : Pablo Longoria tient son premier renfort XXL pour la saison prochaine !

Publié le 2 mars 2022 à 13h30 par B.C.

Cette saison, Mattéo Guendouzi apparaît comme un élément indiscutable à l’OM. Alors qu’il est prêté par Arsenal, l’avenir du milieu français s’inscrit toutefois du côté de Marseille.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a totalement changé de visage. Florian Thauvin, Maxime Lopez ou encore Hiroki Sakai ont plié bagage, tandis que onze nouveaux joueurs se sont engagés en faveur du club phocéen. Parmi ces renforts, certains ont du mal à faire l’unanimité, à l’instar d’Amine Harit. À l’inverse, d’autres se sont rapidement imposés sous les ordres de Jorge Sampaoli, c’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi. Malgré son passif au PSG, club dans lequel il a été formé, le milieu de 22 ans a très vite su se montrer indispensable à Jorge Sampaoli, faisant de lui l’un des chouchous du Vélodrome. Prêté par Arsenal, Guendouzi n’a jamais caché sa volonté de rester sur le long terme à l’OM, un souhait qui va devenir réalité.

Guendouzi à l’OM, c’est désormais définitif