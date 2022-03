Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Lionel Messi en MLS ? La réponse de Higuain !

Publié le 2 mars 2022 à 13h15 par T.M.

Coéquipier de Lionel Messi en sélection, Gonzalo Higuain a de nouveau évoqué la possibilité que le joueur du PSG débarque en MLS.

Si Lionel Messi est aujourd’hui au PSG, avec qui est il est sous contrat jusqu’en 2023, son avenir pourrait s’écrire du côté de la MLS. Une arrivée du côté de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham, ne cesse d’ailleurs d’être évoquée. A ce propos, Gonzalo Higuain, attaquant de l’Inter Miami et coéquipier de Messi en sélection argentine, avouait récemment : « J'espère que Messi va venir en MLS parce que ce serait un avantage pour la Ligue et pour le pays. Il s'amuserait et serait heureux ici ».

« C’est à lui de décider »