Mercato - PSG : Entre Mbappé et Haaland, le Real Madrid a choisi !

Publié le 1 mars 2022 à 18h45 par A.C.

Erling Haaland et Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin, pourraient bientôt se retrouver sous le même maillot.

Certains le voient suivre les traces de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, devenant les nouveaux rois de la planète football. Mais quels clubs choisiront Kylian Mbappé et Erling Haaland pour écrire leur légende ? Le premier est en fin de contrat et si le Paris Saint-Germain espère toujours le garder, nous vous avons parlé sur le10sport.com d’un accord de principe avec le Real Madrid. Le président Florentino Pérez semble être prêt à l’accueillir les bras ouverts, mais en Espagne on assure qu’il voudrait également faire d’une pierre deux coups en allant chercher Haaland. Pour ce dernier, les Madrilènes auraient toutefois demandé à Mino Raiola d’attendre au moins jusqu’à l’été 2023...

Le Real Madrid veut Mbappé et Haaland cet été

Pour Fabrizio Romano, cela serait absolument faux ! Le journaliste italien explique ce mardi que le Real Madrid serait en contact rapprochés avec Mino Raiola, mais également l’entourage d’Erling Haaland. Le club madrilène n’aurait apparemment jamais demandé au Norvégien d’attendre une année de plus et l’intention de Florentino Pérez semble donc être de le recruter dès le prochain mercato estival... qui s’annonce décidément grandiose à Madrid.