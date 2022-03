Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du Real Madrid change de discours pour Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 5h15 par T.M.

Le PSG fait le forcing pour tenter d’inverser la tendance concernant l’avenir de Kylian Mbappé. D’ailleurs, du côté du Real Madrid, le discours est bien différent.

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a un choix important à faire pour la suite de sa carrière. D’un côté, le Français se voit proposer un pont d’or, à savoir un salaire annuel de 50M€ et une prime de 100M€, à Paris, de l’autre, il y a le Real Madrid, le club de ses rêves. Que va alors faire Mbappé ? Chez les Merengue, l’optimisme serait toujours de mise. Pour autant, à Madrid, on ne voudrait plus crier victoire trop vite.

« Je ne connais pas l’avenir »