Mercato - OM : Pablo Longoria a pris une décision inattendue !

Publié le 3 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Nommé à la présidence de l’OM en février 2021, Pablo Longoria annonce d’emblée que ce rôle sera le dernier en tant que dirigeant au plus haut niveau.

D’abord installé à l’OM en tant que directeur sportif pour succéder à Andoni Zubizarreta entre l’été 2020 et le mois de février suivant, Pablo Longoria avait ensuite été nommé président du club phocéen à la place de Jacques-Henri Eyraud, fonctions qu’il occupe donc depuis un peu plus d’un an maintenant. Et dans un entretien accordé à RMC Sport, Longoria a clairement indiqué que ce poste à l’OM serait son dernier dans le football professionnel malgré son très jeune âge pour un dirigeant (36 ans).

« Ma dernière aventure »