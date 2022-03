Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo perd un bras de fer face au FC Barcelone !

Publié le 3 mars 2022 à 23h10 par A.C.

A la recherche de renforts, Leonardo a notamment tenté d’attirer Franck Kessié au Paris Saint-Germain, mais ce dernier devrait finalement filer vers le FC Barcelone.

C’est un dossier de très longue date, qui semble tout particulièrement intéresser Leonardo. Depuis un an, la presse italienne évoque les tentatives incessantes du Paris Saint-Germain d’arracher Franck Kessié à l’AC Milan. Ça tombe bien, son contrat se termine en juin prochain et Paolo Maldini s’est montré assez clair concernant l’avenir. « Le contrat du joueur arrive à expiration et nous n'avons pas encore d'accord » a déclaré le directeur technique milanais, au micro de Sport Mediaset . « Notre position est claire, c’est celle dictée par le club, et nous ne nous en écartons pas ». Le PSG a toutefois vu un adversaire de taille faire irruption dans ce dossier, avec le FC Barcelone.

Kessié au Barça, c’est fait