Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or pour Erling Haaland ?

Publié le 4 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il soit dans les petits papiers du PSG pour oublier Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland pourrait faire faux bond à Leonardo afin de signer en faveur du FC Barcelone où il percevrait un joli salaire pour les cinq prochaines années.

Arrivé à l’hiver 2020, Erling Braut Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund à la prochaine intersaison, moment où sa clause libératoire fixée entre 75 et 80M€ sera effective. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, l’option prioritaire des dirigeants du PSG pour l’après-Kylian Mbappé, susceptible de quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat n’est autre qu’Haaland. Cependant, il se pourrait que l’international norvégien file entre les doigts du directeur sportif du PSG pour… aller au FC Barcelone ?

Un salaire de 150M€ sur 5 ans pour Haaland à Barcelone ?