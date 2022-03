Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il n’y a aucun regret pour Thomas Tuchel !

Publié le 4 mars 2022 à 5h30 par T.M.

En décembre 2020, le PSG décidait de remercier Thomas Tuchel, qui remportait quelques mois plus tard la Ligue des Champions avec Chelsea. Pas de quoi toutefois donner des regrets à Leonardo…

Le jour de Noël, le PSG a pris une décision radicale. En effet, en décembre 2020, il a été décidé de se séparer de Thomas Tuchel, à qui il restait pourtant encore 6 mois de contrat. Pas satisfait pas le jeu proposé par l’Allemand, Leonardo a tranché dans le vif et a effectué une révolution sur le banc de touche en allant chercher Mauricio Pochettino. Tuchel n’aura toutefois pas mis longtemps avant de rebondir. Et de quelle manière ! Le natif de Krumbach s’est ainsi installé dans la foulée à Chelsea et a fini par remporter la Ligue des Champions.

« C'est le choix qu'on a fait »