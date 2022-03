Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Saliba, c’est terminé !

Publié le 4 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Prêté sans option d'achat, William Saliba a de moins en moins de chance de rester à l'OM et se dirige vers un retour à Arsenal.

L'été dernier, l'OM a renforcé sa charnière centrale en attirant notamment William Saliba, prêté sans option d'achat par Arsenal. L'ancien Stéphanois réalise une très belle saison au point que le club phocéen ait songé à le recruter définitivement en fin de saison. Toutefois, cette option semble délicate puisque le montant que réclameront les Gunners risque d'être impossible à atteindre pour l'OM. Par conséquent, comme l'explique le journaliste Jonathan Johnson, William Saliba a de grandes chances de retourner à Arsenal en fin de saison.

Saliba à Arsenal pour de bon ?