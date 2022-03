Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce inquiétante sur Boubacar Kamara…

Publié le 4 mars 2022 à 3h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM en fin de saison. Et ce serait une catastrophe selon Jérôme Rothen.

Il y a quelques jours, Pablo Longoria affichait sa volonté de ne rien lâcher pour Boubacar Kamara dont le contrat s'achève en juin prochain : « C'est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j'assume mes responsabilités, particulièrement avec lui. Jusqu'au bout, la dernière parole n'est pas dite. Je continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Malgré tout, l'OM risque grandement de voir partir Boubacar Kamara ce qui serait une grosse perte comme le souligne Jérôme Rothen.

«Si l'OM va en Ligue des Champions, Kamara sera capital»