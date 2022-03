Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Edouard Mendy dit tout sur son passage éclair à l’OM !

Publié le 3 mars 2022 à 14h30 par G.d.S.S.

Barré à l’époque par Steve Mandanda et Yohann Pelé, Edouard Mendy n’a pas réussi à s’imposer durant son passage d’un an à l’OM. Pourtant, l’actuel gardien sénégalais de Chelsea avait impressionné ses coéquipiers de l’époque et se livre sur son expérience marseillaise.

C’est un fait, la trajectoire d’Edouard Mendy est pour le moins fulgurante et surprenante. Le gardien sénégalais, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea la saison passée et plus récemment de la CAN avec sa sélection, était pourtant quasi-inconnu il y a quelques années et notamment lors de son passage à l’OM après une période de chômage. Mendy avait en effet intégré le groupe marseillais durant la saison 2015-2016, positionné derrière Steve Mandanda et Yohan Pelé dans la hiérarchie des gardiens. Et le joueur de Chelsea se remémore son passage à l’OM dans un entretien accordé à Onze Mondial.

Mandanda et Diarra étaient impressionnés par Mendy

« En fait, j’étais venu pour la CFA, et dès que je suis arrivé, j’ai disputé un match amical avec la CFA et ça s’est bien passé. Du coup, ils ont dit « pourquoi pas », et je suis monté avec les pros. Ça s’est super bien passé. Dès la fin de l’entraînement, les joueurs sont venus me parler pour me dire : « Tu viens d’où ? », « Félicitations, t’es pas mal ». Et là, quand tu leur réponds que tu n’as pas de club, certains n’y croient pas, d’autres sont choqués, d’autres disent : « Mais comment c’est possible ? ». Je me rappelle que des gars comme Abdelaziz Barrada ou Lassana Diarra, passé par Le Havre et qui connait de nombreux grands de mon quartier, étaient hyper surpris. Tout comme Steve Mandanda. C’était assez surréaliste pour moi, sachant que j’étais sans club (…) J’aurais kiffé être le gardien numéro un de l’OM, mais devant moi, il y avait Steve Mandanda, Yohann Pelé et Florian Escales qui était l’espoir du club à ce poste. Même si j’avais dans mon rêve le plus fou cette pensée-là, la réalité était autre, c’était bouché de chez bouché de chez bouché, il n’y avait aucune voie pour y arriver », indique Edouard Mendy, qui a finalement quitté l’OM pour Reims à l’été 2016 avant d’être véritablement en Ligue 1 avec le maillot du club champenois.

Mendy n’exclut pas de revenir