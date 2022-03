Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 150M€ est en préparation pour Haaland !

Publié le 4 mars 2022 à 10h15 par B.C.

Alors que la clause libératoire d’Erling Haaland serait fixée à 75M€, le prix total du transfert du Norvégien devrait être bien plus élevé.

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le dossier Haaland est déjà au centre de toutes les attentions. À 21 ans, le Norvégien apparaît dans le viseur de plusieurs cadors européens, à l’instar du FC Barcelone, du Real Madrid, de Manchester City mais également du PSG, qui en a fait sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé comme révélé par le10sport.com. Malgré son engagement avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Haaland devrait donc plier bagage dès cet été, et les prétendants sont fixés pour le coût total de l’opération.

150M€ pour Haaland ?