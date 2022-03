Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Dani Alves sort du silence pour son avenir !

Publié le 4 mars 2022 à 9h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone envisagerait de conserver Daniel Alves, l’entourage de l’international brésilien affirme n’avoir reçu aucune offre de la part de Joan Laporta pour le moment.

À 38 ans, Daniel Alves semblait se diriger vers la retraite après avoir effectué son retour au Brésil en 2019, mais le latéral droit a toujours soif de succès. Cet hiver, l’ancien joueur du PSG et de la Juventus a retrouvé le FC Barcelone, plus de cinq ans après son départ, et même s’il n’a disputé que six matches, Dani Alves a déjà su se montrer convaincant. Alors que le contrat de l’international auriverde court jusqu’en juin prochain, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà décidé de le conserver une saison supplémentaire, bien que rien ne soit encore fait dans ce dossier.

Le clan Alves n’a pas encore été approché pour une prolongation