Mercato - Barcelone : Laporta prend déjà une décision radicale pour Daniel Alves !

Publié le 4 mars 2022 à 8h30 par A.M.

Arrivé en novembre dernier au FC Barcelone, Daniel Alves s'est engagé jusqu'en juin prochain, mais le Brésilien aurait déjà convaincu les Catalans de lever son option pour une saison supplémentaire.

Après sa rupture de contrat avec Sao Paulo, Daniel Alves a fait son grand retour au FC Barcelone en novembre dernier. L'ancien joueur du PSG a ainsi retrouvé Xavi qui venait tout juste d'être nommé sur le banc catalan pour remplacer Ronald Koeman. Et s'il a du attendre le mois de janvier pour disputer ses premières minutes de jeu sous la tunique blaugrana , Daniel Alves a rapidement convaincu sur son niveau malgré les doutes suscités par ses 38 ans.

L'option pour une prolongation déjà activée ?