Mercato - Barcelone : Ronald Koeman se lâche sur Joan Laporta !

Publié le 4 mars 2022 à 4h45 par T.M.

Remercié par le FC Barcelone en octobre dernier, Ronald Koeman en veut à Joan Laporta et l’a publiquement fait savoir.

Finalement, la deuxième saison de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone n’aura pas duré longtemps. Alors que le Néerlandais avait été confirmé par Joan Laporta à l’intersaison, quelques mois plus tard, le couperet est tombé. En octobre dernier, face aux mauvais résultats du Barça, la décision a été prise de remercier Koeman et de nommer à sa place Xavi. Un départ que l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a du mal à digérer, surtout le comportement de Joan Laporta.

« Il avait besoin d'un bouclier, de quelqu'un derrière qui se cacher »