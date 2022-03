Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible aveu de Leonardo sur Sergio Ramos !

Publié le 4 mars 2022 à 3h15 par A.M.

Invité à commenter les débuts délicats de Sergio Ramos, Leonardo reconnaît que le PSG ne s'attendait pas à ça.

L'été dernier, le PSG a décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Sergio Ramos dont le contrat avait pris fin au Real Madrid. Cependant, les premiers mois du défenseur espagnol à Paris sont loin de répondre aux attentes. En effet, Sergio Ramos n'a disputé que 5 rencontres depuis le début de saison, ce qui pousse Leonardo à reconnaître que le PSG n'imaginait pas une telle situation.

«Il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait»