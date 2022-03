Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche une confidence troublante sur Sergio Ramos !

Publié le 3 mars 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Sergio Ramos n’a disputé que cinq matches et enchaine les pépins physiques. D’ailleurs, Leonardo se projette déjà sur l’éventuelle fin de carrière de l’ancien joueur emblématique du Real Madrid…

Après être arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid en juin dernier, Sergio Ramos (35 ans) était forcément très attendu au tournant pour son nouveau challenge avec le PSG. Mais le défenseur espagnol fait pour le moment l’objet d’une grande déception, lui qui enchaine les pépins physiques. Et malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec le PSG, un départ à la retraite anticipé de Sergio Ramos n’est pas exclu dans le discours de Leonardo.

« Le jour où on nous dit qu’il ne peut plus jouer… »