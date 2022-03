Foot - PSG

PSG - Malaise : Sergio Ramos se lance un énorme défi !

Publié le 2 mars 2022 à 6h15 par T.M.

Le 9 mars prochain, le Real Madrid accueillera le PSG pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Une rencontre à laquelle Sergio Ramos entend bien participer.

Jusqu’à présent, la saison de Sergio Ramos est un véritable échec. Arrivé à l’été, l’ancien du Real Madrid était forcément très attendu, mais on l’a que très peu vu sur le terrain avec le maillot du PSG. En effet, l’Espagnol a été miné par de nombreux pépins physiques et cela ne veut pas s’arrêter. Ramos a d’ailleurs l’un des gros rendez-vous du PSG et qui était forcément particulier pour lui : le match aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Quid maintenant du match retour ?

Le contre-la-montre de Ramos ?