PSG - Malaise : Le verdict est déjà tombé pour Sergio Ramos !

Publié le 28 février 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos enchaine les blessures. Ainsi, l'ancien capitaine du Real Madrid n'a pu disputer que très peu de rencontres sous ses nouvelles couleurs. Forfait pour le match aller entre le PSG et le club merengue au Parc des Princes, Sergio Ramos serait (presque) déjà assuré de ne pas être de la partie pour le huitième de finale retour au Santiango Bernabeu.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos n'a pas réussi à s'entendre avec Florentino Pérez pour prolonger. Contraint de se trouver un nouveau club lors du dernier mercato estival, le vétéran de 35 ans a opté pour le PSG. En effet, Sergio Ramos a fait ses valises et s'est envolé en direction de Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, son séjour au Parc des Princes est loin de se passer comme il aurait pu l'imaginer. Peu épargné par les pépins physiques depuis sa signature au PSG, Sergio Ramos n'a pu disputer qu'une poignée de matchs sous les couleurs rouge et bleu. Et alors qu'il est actuellement touché au mollet, l'ex-capitaine du Real Madrid a manqué le premier grand rendez-vous du PSG face à son ancien club. Pas encore remis de sa blessure, Sergio Ramos devrait également être forfait pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Sergio Ramos déjà forfait pour Real Madrid - PSG ?

Selon les dernières informations d' El Confidencial , les médecins du PSG verraient Sergio Ramos reprendre la course la première semaine du mois prochain. Et alors que le deuxième acte du choc face au Real Madrid aura lieu le 9 mars, le numéro 4 parisien devrait être trop juste pour fouler la pelouse du Santiago Bernabeu. Une information confirmée par Foot Mercato ce lundi. En effet, d'après le média français, le forfait de Sergio Ramos pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid serait presque déjà acté. Alors qu'il aurait toujours des douleurs au mollet, le protégé de Mauricio Pochettino poursuivrait les soins et le travail de réathlétisation. Ainsi, Sergio Ramos devrait bien reprendre la course dans les prochains jours.

Sergio Ramos souffrirait toujours du mollet