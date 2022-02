Foot - PSG

PSG - Malaise : Le vestiaire se mobilise pour Lionel Messi !

Publié le 28 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Auteur d’une belle performance samedi avec le PSG contre l’ASSE, Lionel Messi a fait taire les critiques récurrentes depuis son arrivée en France. Kylian Mbappé et Mauricio Pochetino sont notamment montés au créneau pour l’attaquant argentin.

Arrivé libre au PSG l’été dernier après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi peine à retrouver son meilleur niveau dans la capitale. Mais samedi soir, l’attaquant argentin a livré deux passes décisives à Kylian Mbappé contre l’ASSE (3-1) a rendu une très belle copie, faisant ainsi taire les critiques. L’attaquant français du PSG a d’ailleurs rendu hommage à Messi après la rencontre : « Messi, c'est un grand joueur. Je suis content pour lui, il s'adapte à une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau club. Et même quand tu gagnes sept Ballons d'or, il faut s'adapter, c'est comme ça. Il est de mieux en mieux, il est content et je l'ai toujours dit, si on a un grand Messi, c'est mieux », a indiqué Mbappé. Et il n’est pas le seul membre du PSG à le défendre.

« Il est incroyable, magnifique »