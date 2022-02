Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme mise au point de Mbappé sur Lionel Messi !

Publié le 27 février 2022 à 8h45 par T.M.

Si les critiques sont encore présentes pour Lionel Messi, le numéro 30 du PSG peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé.

A son arrivée au PSG, compte tenu de ce qu’il avait pu faire avec le FC Barcelone, Lionel Messi était très attendu. Toutefois, l’adaptation n’a pas été simple pour l’Argentin et cela s’est ressenti sur ses performances. De quoi alors susciter de nombreuses critiques. Il n’empêche que Messi fait tout de même des différences. Si le septuple Ballon d’Or a encore du mal devant les buts, il est précieux dans les dernières passes. Ce samedi, Lionel Messi a d’ailleurs délivré 2 passes décisives à Kylian Mbappé face à l’ASSE, faisant de lui le meilleur passeur de la Ligue 1 avec 10 unités.

« Il est content »